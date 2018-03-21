Yeni çipli kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? Kayıp nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır?

Dağıtımına 2017 yılının Ocak ayında başlanan yeni T.C. çipli kimlik kartınızı kaybederseniz neler yapmanız gerekiyor? Kayıp nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır? Nereye başvurmalısınız? Yeni kimlik kartı çıkardığınızda ne kadar ödeyeceksiniz? İşte tüm detaylar...

Türkiye, eski nüfus cüzdanlarının yerine 2 Ocak 2017 tarihinde dağıtımına başlanan yeni çipli kimlik kartlarını kullanmaya başladı. Yeni çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlamasının ardından eski nüfus cüzdanın kaybolmasıyla tam bir kabus yaşayan vatandaş artık rahat bir nefes alacak. Çünkü, kayıp nüfus cüzdanınız kötü niyetli kişilerin eline geçtiği zaman bunlarla şirket kurmak dahil sizin kimliğinizi kullanarak vergi dairesinde mükellefiyet kaydı yaptırıyor, borçlanıyor, kredi çekiyor, hatta evlenebiliyordu. Yeni çipli kimlik kartlarıyla artık bu sıkıntılar tamamıyla bitiyor.

ÇİPLİ KİMLİK KARTINIZ KAYBOLURSA NE YAPACAKSINIZ?

Herhangi bir sebeple Çipli kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir. Bu işlemlerin daha hızlı yapılması için Alo 199 çağrı merkezini aramanız daha doğru olacaktır. Aksi takdirde bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaatınız gerekecektir.

Yeni Çipli kimlik kartının kaybolmasından sonra yeniden başvuru yapılmalı. Kimliğini kaybedenler öncelikle muhtarlıktan “nüfus cüzdanı talep formu” alacak. Son 6 ay içinde çekilmiş 3 biyometrik fotoğraf ve form ile Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilecek. Her ihtimale karşı yanınızda size ait olan, ehliyet, pasaport,memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı

Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ve Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportundan birini bulundurmanızda fayda var.

32 TL DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETİ ÖDENİYOR

Eskiden kimlik kaybetmenin cezası vardı fakat bu uygulama yasada yapılan değişiklikle uygulamadan kaldırıldı. Bu değişiklik ile idari para cezası yerine 2017 yılında değerli kağıt ücreti ödemek yeterli oluyor. Bu ücret ise 32 TL.