Yolunacak kaz aranıyor!

Türkiye son günlerde, SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplayarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı konuşuyor. Aydın'ın arkasında bir çok mağdur bırakarak Uruguay'a kaçtığı iddia ediliyor. Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu da konu hakkında sozcu.com.tr için bir yazı kaleme aldı.

MURAT MURATOĞLU SOZCU.COM.TR İÇİN YAZDI:

Ekonomimizin zorlu dönemden geçtiği şu günlerde, birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlayacak yerli ve milli muhteşem yatırım aracı bir siteyi önermek istiyorum. Çiftlikbank sürecinden yararlanamayan vatandaşlarımız için Çiftlikbank'ın kırkı çıkmadan yepyeni bir fırsat sunuyorum. Şans bir kez daha yüzünüze güldü işte…

Huzurlarınızda “KAZBANK”

Para kazanmak çok basit…

Bünyemizde 6 değişik tip çiftçi var. Bize para yollayıp, bunları alıp çalıştırıyorsunuz.

Gevşek KAZ: Günde 2 yumurta veriyor… 50 lira

Gevrek KAZ: Günde 4 yumurta veriyor… 60 lira

Geniş KAZ: Günde 6 yumurta veriyor… 70 lira

Çiftdikiş KAZ: Günde 8 yumurta veriyor… 80 lira

Çalışkan KAZ: Günde 10 yumurta veriyor… 90 lira

Çinli KAZ: Günde 8 yumurta veriyor… 100 lira (yemek de istemiyor)

Kazları satın alıyorsun, barınak ve depo kuruyorsun. Günde 4 defa internete girip ürettiklerini topluyorsun. Sonra bize satıyorsun. Biz de senin 10 bin lirana bir ayda 2500 lira parayı garanti ediyoruz. Zaten buraya kadar inandıysan sırtını bile sıvazlıyoruz.

Güvenilir mi dersen; “Binlerce kişi kayıt olmuş bu kadar insan salak olamaz” diyoruz. “Saf” sayısına bir kişi daha ekliyoruz.

Sizi yormuyoruz biz de yorulmuyoruz. Dinlene dinlene, döndür döndüre dolandırıyoruz. Normal şartlarda dolandırılanı birkaç yıl nadasa bırakmak gerekir lakin biz hizmet sunuyoruz.

Size tek bir şey yapmak kalıyor, siteye girip çiftçilerinizi alıp parayı hesabımıza geçmek… İster kredi başvurunuzu bugünden yapın, arabayı satın, evi satın, eş dosttan borç alın ama fırsatı kaçırmayın!

Ortalık 1 koyup 10 almaya hevesli insanlarla doluyken siz de gerekirse bir böbreğinizi satın, kazandığınız parayla iki yeni böbrek alırsınız. Üç böbrekle dolaşır ortamlarda hava atarsınız!

Çiftlikbank'tan ettiğiniz zararları KAZBANK'tan çıkartın. Parayı bizim hesabımıza geçerken üzerinize hafif bir şeyler alın.

Unutmayın “uçan kaz bile vardır” Ve biz bir aileyiz… Boşa geçirdiğiniz her an, ziyan…

Önemli not: Haritadan kendime yer beğenirken tavsiyede bulunacaklara 5 adet gevrek kaz hediye edilecektir!