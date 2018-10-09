Zam yapılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Çalışanların ücretlerinde yılın belirli zamanları yapılan arttırıma 'maaş zammı' denir. İşverenler tarafından verilen zam oranları şirketlere göre değişebilir. Ancak bazı işverenler çalışanlara zam yapmamaktadır. Peki, zam yapılmayan işçi iş kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? İşte o sorunun cevabı...

İşçilerin yılın belli zamanlarında merakla beklediği maaş zamları bazı işverenler tarafından çeşitli bahaneler ileri sürülerek ya yapılmamaktadır ya da çok düşük miktarlarda yapılmaktadır. Çalışanlar da bu tür durumlarda ya işten ayrılmakta vaya mevcut şartlara göre çalışmaya devam etmektedirler. Şimdi, maaşına zam yapılmayan bir işçinin kıdem tazminatını da alarak işten ayrılmasının

İŞVEREN, İŞÇİNİN ÜCRETİNE ZAM YAPMAK ZORUNDA MIDIR?

İş Kanunu’na göre, işçinin maaşı asgari ücretin altında kalmıyorsa, işveren zam yapmayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus şudur, iş sözleşmesinden ücrete yapılacak zam düzenlemesi varsa, işçinin sözleşmeye göre zam istemesi söz konusudur.

İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmede yıllık ücrete zam yapılması konusu belirtilmemişse, ücret asgari ücret altında kalmıyorsa veya diğer işçilerle aynı oranda ücret artışı yapılmamışsa, işçi iş akdini haklı sebeple feshedemez. Fesettiği takdirde bu fesih haksız sayılır. İşçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRET ARTIŞINA DAİR HÜKÜM OLMASI DURUMUNDA ZAM YAPILMAMASI FESİH HAKKI TANIR MI?

Eğer iş sözleşmesinde zamma dair bir düzenleme varsa ve işveren zam yapmıyorsa işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

Konuya ilişkin düzenlemede; İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,işçi, iş akdini haklı sebeple ve derhal feshedebilir.” Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Özet olarak; zam yapılmaması durumunda işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı kazanmak toplu veya bireysel sözleşme ile alakalıdır. Sözleşmede maaş zammı belirtilmişse feshedilmesi halinde kıdem tazminatı alınabilir. Ancak sözleşmede ücrette zam konusundan bahsedilmemişse kıdem tazminatına hak kazanılamaz. İşçi, sözleşmede böyle bir madde yoksa zam konusunda da işverene zam yapmaya zorlayamaz.

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