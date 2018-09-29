“Zorlu’da Engel Yok” projesine ödül

Zorlu Center “Zorlu’da Engel Yok” projesi ile, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programından ödüle layık görüldü.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC)alışveriş merkezi sektörünün en yenilikçi ve en etkili girişimlerini cesaretlendirmeyi amaçlayan Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programında bu yıl “Zorlu Center'ın Zorlu'da Engel Yok” projesini ödüllendirdi.

ÖDÜL ALMIŞ OLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Amsterdam'da gerçekleşen ödül töreninde Zorlu Center adına ödülü alan Zorlu Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu Aytekin, “Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ICSC Community Support Awards'dan ödül almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Zorlu Center olarak tüm misafirlerimizin rahatlığı ve konforu için çalışıyor, hiçbir engel ile karşılaşmaksızın Zorlu Center'da keyifle vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun bir parçası olarak “Zorlu'da Engel Yok” projemize Rehber Köpekler Derneği işbirliği ile hayat verdik. Zorlu Center'ı engelliler için “Erişilebilir ve Sosyalleşilebilir Destinasyon” yapmayı amaçlayan “Zorlu' da Engel Yok” projemiz ile almış olduğumuz bu ödül, bugüne kadar gösterdiğimiz çabaların ne kadar değerli olduğunun işareti olurken bize çok daha fazlasını yapma motivasyonu sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.