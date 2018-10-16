Selenium Retro 9’un ticari alanları ön satışta

Aşçıoğlu; İstanbul Ataköy’de yer alan ve Haziran 2019’da, bu bölgedeki 3. Selenium imzasıyla teslim edeceği Selenium Retro 9 açık hava cadde dükkanlarını ön satışa sunuyor

Ataköy E-5'in üzerinde yaya ve araç trafiğinin yoğunluğu ile dikkat çeken proje arazisi, ayrıca 11 milyon m² arazi üzerinde hayata geçecek olan Millet Bahçesi’ne komşu konumu ile ön plana çıkıyor.

Aşçıoğlu tarafından yakın bölgede teslimleri gerçekleştirilen Selenium Retro ve Selenium Ataköy projelerinde ise %80 doluluk oranı ile ayrıcalıklı yaşam devam ederken bölgenin ihtiyacı olan açık hava cadde dükkanları alışveriş deneyimi için Selenium Retro 9 doğru adres olacak.

Ataköy E-5'in üzerinde

Aylık 4.5 milyondan fazla araç geçişi ile tabela değeri de oldukça yüksek olan Selenium Retro 9 açık hava cadde dükkanlarına yürüme mesafesinde 4.000'den fazla konut ve ofis bulunuyor. 10.000 öğrenci kontenjanına sahip Kültür Üniversitesi'nin hemen yanında bulunan projede 150 öğrenci ve çalışan kapasiteli AYJET Uçuş Okulu ile 250 öğrenci ve çalışan kapasiteli THY Havak Anaokulu da yer alıyor.

İnşaatı devam eden ve her gün 1.500 kişinin gelmesi planlanan Uluslararası Gençlik Merkezi'ne 50 metre mesafede bulunan ve Forbes tarafından açıklanan araştırmada bölgesinin en yüksek getiri potansiyeline sahip projesi seçilen Selenium Retro 9 açık hava cadde dükkanlarında geniş açık alan tahsis kullanımına sahip 177 m2 ile 1067 m2 arası büyüklükte ve 6 metreye varan yüksekliğinde dükkan/mağazalar bulunuyor.

Metrobüs durağına 60 metre, metro istasyonuna ise 430 metre mesafede ve arka cephesi de yeni açılan Ataköy yolu üzerinde yer alan Selenium Retro 9 açık hava cadde dükkanları sınırlı sayıdaki adedi ile dikkat çekiyor. 20 Ekim cumartesi günü ön satışa çıkacak Selenium Retro 9 açık hava cadde dükkanları için banka kredisiz 36 ay 0 faiz ödeme planı da sunuluyor.