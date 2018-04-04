1 koltukta 6 makam

Arap Şeyhi gibi giyinip fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Rektör Ahmet Ağırakça’nın, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bünyesindeki 6 fakülteden 5'inin dekanlığını da 3 yıldır vekaleten yürüttüğü anlaşıldı.

Kendisini İslam alimi olarak tanıtıp Arap şeyhleri gibi giyinen, üniversitede kep yerine sarık takılmasını öneren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın, 3 yıldır hem Rektörlük yaptığı hem de toplam 6 fakülteden 5'inin dekanlığını vekaleten yürüttüğü ortaya çıktı. Rektör Ağırakça'nın yardımcılarının da bulunmadığı ve daha önce yardımcı olarak atanan öğretim üyeleri ile anlaşamadığı için söz konusu yardımcıların üniversiteden ayrıldığı belirtildi.

YARDIMCISI DA YOK

Artuklu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde de yer alan bilgilere göre, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi’ni ‘Dekan Vekili’ olarak yönetiyor. Prof. Dr. Ağırakça’nın 2 yıldır herhangi bir yardımcısı olmadığı da belirtildi.

TEK TEK İSTİFA ETTİLER

Ağırakça'nın 2015 yılında göreve gelmesinden sonra üniversiteye Rektör Yardımcısı olarak beraberinde getirdiği Prof. Dr. Yusuf Çetindağ açığa alındıktan sonra, YÖK'ün atadığı Prof. Dr. Cemal Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşal'ın da Rektör Ağırakça ile anlaşamadıkları için birer ay görev yaptıktan sonra istifa ettikleri öğrenildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 2017 yılı başında Mardin'e Rektör Yardımcısı olarak gelip göreve başlayan Prof. Dr. Oğuz'un ise yönetimle anlaşamamasından dolayı görevinden istifa ettiği belirtildi.

Kep yerine sarık Kıyafetleri, açıklamaları ve çiğ köfte ihalesi ile gündeme gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Rektörlük cübbesi örnekleri ve alternatifleri arıyoruz” diyerek sosyal medya hesabı Facebook'ta anket yapmıştı. Ağırakça, kendi görüşünü “Rektör ve akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma arz ederim” diye paylaşmıştı. Bazı takipçileri Ağırakça'nın görüşüne ‘Kravat ve yakalı gömleği de hayatımızdan çıkaralım' ifadesiyle destek verdi.

DHA