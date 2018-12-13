13 Aralık Hadi ipucu: Cilde uygulanan gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir?

Hadi bu akşam 30 bin liralık ödül ile takipçileriyle buluşacak. Soruların tamamını doğru yanıtlayanlar büyük ödüle kavuşacak. Her akşam 20.30'da yayınlanan yarışmada ipucu sorusunu bilenler diğer yarışmacılardan bir adım daha ileride oluyorlar. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu: Cilde uygulanan gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir?

Hadi bu akşam 20.30’da.Ödül 30 bin lira. Kozmetik ürünleri, insanlık tarihi kadar eskidir. Öyle ki bronz çağında bile sürme örneklerine rastlanmıştır. Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU: CİLDE UYGULANAN GÖLGELENDİRME VE BELİRGİNLEŞTİRME İŞLEMİNE NE AD VERİLİR?

CEVAP: KONTÜR

Kontür makyaj malzemeleri ile gölge ve ışık oyunlarını kullanarak burnumuzu daha küçük gösterebilir, elmacık kemiklerimizi vurgulayabilir, kaşlarımızı belirginleştirip, bakışlarımızı derinleştirebiliriz. Kontür paleti ve kontür fırçalarını doğru kullanarak yüz şekline göre hatlarını belirginleştirebilir, bakışlarını daha etkili hale getirebilirsin.