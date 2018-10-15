Hadi ipucu sorusu: Kara Şövalye hangi süper kahraman? (15 Ekim 12:30 ipucu)

Hadi yarışmasının bugün 12:30'daki ipucu sorusu Kara Şövalye'den geldi. 15 Ekim'de Kara Şövalye hangi süper kahramandır? Hadi ipucu sorusu oldu. Peki Kara Şövalye hangi süper kahramandır?

Hadi yarışması ipucu sorusu Hadi sosyal medya hesabından yayımlandı. Hadi ipucu sorunu “Kara Şövalye’yi duymuşsunuzdur. Halk için bir tehdit oluşturan Joker’in ortaya çıkmasıyla tekrar Gotham Sokakları’nı kurtarmak için ortaya çıkıyor. Peki Kara Şövalye’nin hangi süper kahraman olduğunu biliyor muyuz?” şeklinde paylaştı. İşte Kara Şövalye hangi süper kahramandır sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Kara Şövalye hangi süper kahraman?

Yanıt: Batman (Yarasa Adam)

BATMAN

İnsan Üstü Kas Gücü bir insanın ulaşabileceği en üst sınırdadır

Batman veya Yarasa Adam (orijinal adı ile Bat-Man) ilk defa 1939 un Mayıs ayında Detective Comics’in 27. sayısında çizilen bir çizgi roman süper kahramanıdır. Çizer Bob Kane ve yazar Bill Finger tarafından yaratılmıştır. Ancak çizgi romanlarda yaratıcısı olarak sadece Bob Kane’in adı geçer.[1] İlk yaratıldığı zamandan bu yana Batman,Dünya çapında en çok bilinen süper kahramanlardan biridir. “The Dark Knight” (Kara Şövalye), “The Caped Crusader” (Pelerinli Süvari) ve “World’s Greatest Dedective” (Dünyanın En İyi Dedektifi) olarak ve hazırlıkla herkesi yenen adam olarak bilinir. Halk arasında en meşhur sözü “Because I’m Batman” (Çünkü Ben Batman’im!) dir.

Batman’in gizli kimliği milyarder sanayici, playboy ve hayırsever olan Bruce Wayne’dir, tahmini serveti çizgi romanlara göre günümüzde 26-33 milyar USD’dır. Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit olan Wayne, pek çok çeşitli alanlarda kendini eğittikten sonra yarasa temalı kostüm ve ekipmanları ile suça karşı savaşa başlar. Pek çok diğer süper kahramanlar gibi süper güçleri yoktur, zekası ve dedektiflik yeteneğini, şirketi sayesinde bilim, teknoloji ve kişisel serveti ile destekleyerek savaşını sürdürür. Batman olarak genelde geceleri suçla savaşır, herkese gizemli bir şekilde, bir yarasa gibi yaklaşır. Oradadır ama görünmez. Üst düzey birçok uzak doğu dövüş sanatını gençliğinde eğitimini almıştır.