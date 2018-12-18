15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili yaklaşıyor! İşte sömestr tarihi…

Öğrenciler senenin ortasında dinlenme imkanı bulacakları yarıyıl tatili büyük bir hevesle bekliyor. Öğrencilerin ve velilerin merakla araştırdıkları tarih bu sıralar, 15 tatil ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili ne zaman, ilk dönem ne zaman bitecek gibi soruları içeriyor. İşte tatil konusunda merak edilen tarih ve 2019 yılındaki resmi tatillerin tarihleri...

Bir eğitim öğretim döneminin daha ortasına yaklaşırken tatil planlarını şekillendirmek isteyen veliler, dinlenmek isteyen öğrenciler, okullar ne zaman tatil olacak ve ilk dönem ne zaman bitecek sorularını soruyorlar.

15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

15 TATİL İÇİN ÖNERİLER

Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)