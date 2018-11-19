19 Kasım Hadi ipucu sorusu: İnternet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı nedir?

Hadi bu akşam 20.30'da tam 30 bin liralık ödülle takipçileriyle buluşacak. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu teknolojiden geliyor. Her geçen gün internet hızı artıyor. Peki bu 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G’nin açılımı nedir? Türkçesi ne demektir? İşte 19 Kasım Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Son dönemlerin en popüler bilgi yarışmalarından biri olan Hadi bu akşamki ipucu sorusunu açıkladı. Rakiplerini eleyerek öne geçmek isteyenler Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi bu akşam 20.30'da. Ödül 30.000 TL. Hadi resmi Instagram hesabından ipucu sorusunu şöyle sordu: “Bildiğiniz üzere internetimiz her geçen gün hızlanıyor. 2G, 3G, 4G, 4.5G… Her bir hız bir üst seviyeyi temsil ediyor, nesilden nesile hız artıyor.Peki bu 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G'nin açılımı nedir?…

19 KASIM HADİ İPUCU SORUSUNU CEVABI

2G, 3G, 4G, 4.5G gibi internet hızını temsil eden birimlerdeki G'nin açılımı GENERATİON’dır. Türkçe anlamı NESİL’dir. Yani internet hızı 2.nesil, 3.nesil, 4.nesil şeklinde artıyor.

TÜRKİYE 5G İNTERNETE NE ZAMAN GEÇECEK?

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlamaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülmektedir.Samsung tarafından uygulanarak test ortamında hız rekoru kırılmıştır.Kasım 2016 tarihinde Samsung, Çin Mobil Araştırma Enstitüsü (CMRI) ile birlikte yaptığı çalışmalarda 5G prototip denemesini başarıyla tamamladıklarını duyurmuştur. BTK tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin 5G çalışmalarına adapte olmaya çalıştığı ayrıca Türkiye’nin 5G kullanan ilk ülkelerden biri olacağı ifadelerine yer verildi.