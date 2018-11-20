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Milli Piyango On Numara sonuçları: 19 Kasım’da ikramiye 5’e bölündü!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen sayısal oyunlar arasından büyük ikramiyeyi kazanma şansı en fazla olan On Numara'da sonuçlar belli oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 5'e bölündü. Kazandıran numaralar ise 4, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 57, 63, 64 ve 73 olarak belirlendi.

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Milli Piyango On Numara sonuçları: 19 Kasım’da ikramiye 5’e bölündü!
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen sayısal oyunlar arasından büyük ikramiyeyi kazanma şansı en fazla olan On Numara'da sonuçlar belli oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 5'e bölündü. Kazandıran numaralar ise 4, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 57, 63, 64 ve 73 olarak belirlendi.

Her Pazartesi olduğu gibi 19 Kasım Pazartesi gecesi de On Numara heyecanı ile geçildi. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi 2 bin 79 lira 55’şer kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 108 lira 75’er kuruş, 7 bilen 20 bin 917 kişi 20 lira 70’er kuruş, 6 bilen 126 bin 259 kişi 3 lira 60’ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 499 kişi 3 lira 35’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.İşte On Numara sonuçları…

19 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

4, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 57,63, 64,73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / DÖŞEMEALTI – BURSA / GEMLİK – BURSA / NİLÜFER – İSTANBUL / FATİH – İSTANBUL / BAĞCILAR

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ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 09:2020.11.2018
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