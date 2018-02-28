2018’de Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 3 aylar ve Ramazan Bayramı hangi aya denk geliyor? İşte üç aylar başlangıç tarihi…

Recep ayı ile başlayan mübarek üç aylar Ramazan ayı ile son buluyor. Müslümanlar mübarek üç yalar ve Ramazan ayı başlangıç tarihini merak ediyor. Sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarında oluşan 3 aylarda ilk kutlanacak mübarek gece Regaib Kandili'dir. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bayram hangi güne denk geliyor?

İslam alemi mübarek günlerin, üç ayların ve Ramazan Bayramı’nın başlangıç tarihini araştırıyor. Kandiller ve mübarek günleri içinde barındıran üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş İslam alemi için büyük önemi olan üç aylar ve Ramazan ayı ne zaman sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde “Yâ Rabbi, bize Recep ve Şaban’ı mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua ederek önemine dikkat çektiği üç ayların başlangıç tarihi…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar İslamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.



RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018'de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının 1. günü 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı'nın son günüdür.