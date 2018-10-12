81 ile ‘taksi’ genelgesi! ‘Gereği yapılsın…’

İçişleri Bakanlığı, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergahı uzatan taksicilerle ilgili artan vatandaş şikayetleri üzerine, düğmeye bastı. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesine göre vatandaşı mağdur eden taksiciler için, valiliklere “genel emir” çıkarma konusunda talimat verdi. Genel emre uymayanlar hakkında, gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 81 il valiliğine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcuların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Genelgede özellikle son dönemde vatandaşlardan, bazı ticari taksi şoförleri ile ilgili kısa ve çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelenlerin gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunu yönünde şikayet ve talepler geldiği belirtildi.

Gelen bu şikayetler üzerine Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9'ncu maddesinde yer alan “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler” hükmüne istinaden, valiliklere “genel emir” çıkarma talimatı verdi.

Valiliklerce çıkarılacak “genel emirde”, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin uymaları gereken kurallar şu şekilde sıralanacak:

Kısa ya da çok uzun mesafe ile olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almaktan kaçınılmayacak. Ödeme konusunda bozuk para gibi sebeplerden dolayı sorun çıkarılmayacak. Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmeyecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmayacak. Araçlar bakımsız ve/veya kirli olmayacak. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmeyecek. Seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynanmayacak, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcular rahatsız edilmeyecek. Araç içerisinde sigara içilmeyecek. Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulmayacak. Araçta pazarlık usulü yolcu taşınmayacak. Alkollüyken araç kullanılmayacak.

Bu kurallara uymayan şoförlerin tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacak ve gerekli idari para cezası uygulanacak.

İHA