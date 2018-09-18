9 YPG/PKK’lı teröriste tutuklama talebi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Suriye’de Afrin’in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince düzenlenen operasyon sayesinde yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilen 9 terörist, savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın şehit edilmesi ve akabinde Usta’nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi’ne getirildi.

Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu, teröristlere tepki gösterdi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı

MİT OPERASYONUYLA YAKALANMIŞLARDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından teröristler, “kasten adam öldürme”, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın şehit edilmesi ve akabinde Usta’nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye’nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT’in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. AA