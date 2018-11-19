Abdullah Cömert davasında ikinci duruşma başladı

Hatay’daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasında ikinci duruşma Balıkesir Adliyesi’nde başladı.

Gezi Parkı protestoları sırasında Hatay'da öldürülen Abdullah Cömert'in davasında, polis Ahmet Kuş'un “kastın aşılması suretiyle adam öldürme” suçundan almış olduğu 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuş, yerel mahkemenin de bozmaya uyma kararı almasıyla ‘yargılama' yeniden başlamıştı.

DURUŞMA BAŞLADI

Balıkesir Adliyesi saat 9:30'da başlayan duruşmaya, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem, abisi Adnan Cömert katıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, bahçe kısmına girişlerden itibaren vatandaşlar arandı, duruşma katındaki önlemler dikkati çekti. Çok sayıda avukatın katıldığı duruşma sırasında izleyiciler, basın mensupları ve avukatlara, cep telefonlarını kullanmamaları konusunda aralıklarla uyarılar yapıldı.

“ADİL BİR KARAR BEKLİYORUZ”

Konu ile alakalı Sözcü'ye konuşan Abdullah Cömert'in abisi Adnan Cömert, bugünkü duruşmadan adil bir karar beklediklerini belirterek: “Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. İnsanların zaten adalete olan güveni sarsılmış, adaletli bir karar verilmez ise güven daha çok azalmış olacak. Adil bir karar vermelerini bekliyoruz.”

19 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

26 Eylül'de güvenlik gerekçesi sebebi ile Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Ahmet Kuş, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıkmış ve dava 19 Kasım'a ertelenmişti.