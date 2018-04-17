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Aç bırakılan sokak köpekleri, 4 keçiyi telef etti

Adana'da aç bırakılan sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırı. 4 oğlak telef oldu.

android-time 08:14 17 Nisan 2018
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Aç bırakılan sokak köpekleri, 4 keçiyi telef etti
Adana'da aç bırakılan sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırı. 4 oğlak telef oldu.

Olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır’dan memleketi Adana’ya satmak için keçi getiren Feshi Tekin (44), hayvanları evinin yakındaki boş araziye bıraktı. Saat 03.00’e kadar hayvanların başında bekleyen Tekin, daha sonra yemek yemek için eve gitti.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Hayvanlar yalnız kalınca, sokak köpekleri sürüye saldırdı. Köpekler, sürüdeki 4 oğlağı telef ederken, diğer hayvanlar ise panikle kaçtı. Bir vatandaşın ihbarı zerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Durumu polislerden öğrenip, hayvanlarını bıraktığı yere gelen Tekin, 4 oğlağın telef olduğunu gördü.

Gün ağarana kadar kaçan hayvanlarını arayan Tekin, 19’unu yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki 2000 Evler Mahallesi’nde buldu. 2 keçisinin ise kayıp olduğunu söyleyen Tekin, telef olan oğlaklarla birlikte yaklaşık 3 bin liralık zarara uğradığını söyledi. Tekin, bulduğu hayvanlarını evine götürdü. (DHA)

Son güncelleme: android-time 08:2117.04.2018
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