Adalet Bakanı Gül’den tepki çeken hastane paylaşımı

AKP'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün önceki gün Gaziantep'te özel bir hastaneyi ziyaret etmesi ve sonrasında bu hastaneyi 'Şehitkamil Devlet Hastanesi' olarak açıklaması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Tepkinin ardından yeni bir mesaj yayınlayan Bakan Gül, "Yoğun ziyaret trafiğinde peş peşe yaptığımız hastane ziyaretlerimizin fotoğrafları sehven karışmış" dedi.

AKP’li Bakan Gül, Gaziantep’te ziyaret ettiği özel hastaneyi sosyal medya hesabı üzerinden ‘Şehitkamil Devlet Hastanesi’ olarak paylaştı ve paylaşımında, “Şehitkamil Devlet Hastanesinde şifa arayan hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlaştık. Vatandaşlarımız standartları yüksek sağlık hizmetinden azami derecede faydalanıyorlar, Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” dedi. Bu paylaşımın üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Bakan’a, Gaziantep’teki devlet hastanesinin bakımsız ve kirli olduğu şeklinde eleştiri getirdi.

MEĞER HASTANE DEVLET HASTANESİ DEĞİLMİŞ

Kısa bir süre sonra Bakan Gül’ün ziyaret ettiğini söylediği ve sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaştığı hastanenin aslında ‘Şehitkamil Devlet Hastanesi’ olmadığı ortaya çıktı. Hastane içerisinde paylaşılan fotoğrafların arasında bir hastanın özel hastaneye ait kalp şeklinde bir yastık tuttuğu görülüyor.

Diğer bir fotoğrafta da hastane doktorlarının yine aynı özel hastane logolu önlükler giydiği belli oluyor. Bakan’ın yüksek standartlarıyla övündüğü hastanenin, Gaziantep’te hizmet veren özel bir hastane olduğu paylaşılan fotoğraflar sonrası doğrulandı ve bu paylaşıma birçok tepki mesajı yağdı.

İŞTE O PAYLAŞIM VE TEPKİLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün o tweeti ve gelen tepkiler;

‘SEHVEN KARIŞMIŞ’ DEDİ

Bakan Gül, bu tweetin haber yapılmasının ardından yeni bir mesaj daha paylaştı. Gül mesajında “Yoğun ziyaret trafiğinde peş peşe yaptığımız hastane ziyaretlerimizin fotoğrafları sehven karışmış. Bu vesile ile Gaziantep Medical Park ve Şehitkamil Hastanelerinde tedavileri başarıyla süren hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.