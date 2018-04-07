‘Adana’yı harnup ağaçlarıyla donatalım’

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 5 kez seçim kazanan efsanevi eski Başkanı Aytaç Durak, Çukurova’nın bereketli topraklarının her türlü bitkinin ve ağacın yetişmesine uygun olduğunu belirterek, “Ağaçlandırma çalışmaları yaparken meyveli ağaçları tercih edersek hem çevremiz yeşillenir hem de vatandaşa yiyecek çıkar”dedi. Başkan Durak, bu ağaçlardan içinde ise keçiboynuzunun (harnup) en uygun ağaç olduğunu söyledi.

Adana Bölge Temsilcimiz Mehmet Serbes'e harnubun faydalarının saymakla bitirilemeyeceğini belirten Durak, “Ben belediye başkanı iken Adana'nın birçok yerine turunç ağacının yanı sıra harnup ağacı diktim. Vatandaşlar şimdi o ağaçların meyvelerini yiyorlar. Belediye Başkanlarına tavsiyem şehirlere sadece gölge yapan ağaçlar dikmesinler. Aynı zamanda harnup, hurma, portakal gibi meyveleri olan ağaç da eksinler. Hem vatandaş bedava meyve yer hem de gölgelenir “dedi.

HARNUBUN FAYDALARI

Sütten üç kat daha fazla kalsiyum içerir.

Bol E vitamini içerir. Bu özelliği sayesinde grip, öksürük, kansızlık ve kemik erimesine iyi gelir.

Balgam söktürücüdür. Nefes darlığına iyi gelir. Sigara kullanan kişiler tarafından bu özellikleri sayesinde talep görür.

Gastrit ve çeşitli bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Mide şişkinliğinin giderilmesine yardımcıdır. Vücutta bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi parazitler var ise bunları yok eder.

Yüksek mineral ve vitamin içerir. Diş etlerine iyi gelir.

Yüksek doğal şekerler, zengin mineral ve A, B, B2, C3 vitaminlerini içerir.

Kalp çarpıntısını önler. Kalbe faydası vardır.

Akciğer kanserini %90 oranında engeller.

Radyasyonun vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Sodyum ve potasyum bakımından zengindir. Karaciğer, tansiyon ve akciğer üzerinde olumlu etkisi büyüktür.

Sabah akşam birer çay kaşığı harnup pekmezi tüketmek ve bunu alışkanlık haline getirmek vücuda her bakımdan büyük katkı sağlar.

İktidarsızlığa iyi gelmektedir. Sperm kalitesini arttırır.

Gallik asit içerdiğinden birçok hastalığa yakalanmamak için kullanılabilir.

Bronşit hastalığına iyi gelir. Bununla bronşlarınız rahatlıkla açılır.

Genel ve alerjik nefes darlığına iyi gelir.