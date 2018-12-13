Afrika’ya takım elbise ihracatı pahalıya patladı

İstanbul’dan Güney Afrika’ya 194 bin dolarlık takım elbise ihracatı yapmak için anlaşma yapan tekstilci Ömer Sülük, akıl almaz bir yöntemle dolandırıldı. Talihsiz iş adamını dolandıran şahıslar hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da tekstil firması sahibi Ömer Sülük, Güney Afrika'ya takım elbise göndermek için, lojistik firması sahibi Ersel Ç., çalışanları Mahmut G. ve Recai G. ile anlaştı. İddialara göre, Ersel Ç. ve çalışanları takım elbiselerle ilgili sahte belge düzenleyip göndermiş gibi göstererek tekstilci Sülük'ü 194 bin dolar dolandırıldı. İş adamı Sülük, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan uluslararası dolandırıcılık ise savcılığın iddianamesine göre şöyle gelişti;

“5 BİN 500 TAKIM ELBİSE VE 5 BİN 40 ADET CEKET”

Güney Afrikalı iş adamı olduğunu belirten Fehaaz Eusuf, İstanbul’dan yüklü miktarda erkek takım elbisesi ve ceket almak istediğini söyledi. Güney Afrika'yla yüklü miktarda iş yapacağı için mutlu olan Ömer Sülük de renk, beden ve fiyat konusunda Eusuf ile anlaştı. Anlaşma sağlandıktan sonra Ömer Sülük, Afrika'ya ihraç edilmek üzere 180 bin 702 Dolar tutarında 5 bin 500 erkek takım elbise ve 5 bin 40 adet de erkek ceket hazırlamak için harekete geçti.

“DOLANDIRICILIK LOJİSTİK FİRMASI ÜZERİNDEN”

Güney Afrika'da yaşayan Fehaaz Eusuf ve Hikmet Karakaya isimli kişilerle anlaşan lojistik firması sahibi Ersel Ç. de, tekstilci Ömer Sülük'ü aratarak, kendisinin Güney Afrika'da Daniamant (PTY) firmasının sahibi olarak tanıtılmasını sağladı. Fehaaz Eusuf, Sülük'ü telefonla arayarak ısrarla ihracatın Ersel Ç.’ye ait lojistik firmasıyla yapılmasını istedi. Gerekçe olarak daha önce bu firma ile çalıştığını ve çok memnun kalmasını gösterdi.

“AKREDİTİF İLE GARANTİ ALDIĞINI DÜŞÜNEREK”

Dolandırıldığından bihaber olan Ömer Sülük, akreditif ile garanti aldığını düşünerek, lojistik firması çalışanı Mahmut G.’ye ürünleri 6 Aralık 2016'da teslim etti ve ihracat beyannamesi düzenlendi. Sülük, ürünlerin Güney Afrika'ya gideceğini düşünürken dolandırıcılar, takım elbiseleri kendilerine gönderdi. Dolandırıcılar daha sonra da ürün teslimi yapılmadığı gerekçesiyle banka akreditifinin iptal ettirerek Ömer Sülük'e ödeme yaptırtmadılar.

DOLANDIRICILARIN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sahte belgelerle toplamda 194 bin dolar dolandırılan iş adamı Ömer Sülük'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Ersel Ç., Recai G. ve Mahmut G. hakkında “İştirak halinde resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıldan 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Fehaaz Eusuf ve Hikmet Karakaya’nın kimliklerinin tespit edilememesi üzerine bu isimlerle ilgili ayrı bir soruşturma yapılmasına karar verildi.

AKREDİTİF MEKTUP NEDİR?

Bir bankanın, kendi şubelerinden birinde ya da bir başka bankada, bir kimse için kendi yükümlülüğü altında açtırdığı miktarı belirli kredi hesabı. Bu işlem için ilgili şubeye ya da bankaya yazılmış ve müşteriye verilmiş mektup.