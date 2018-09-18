Ahmet Şık’ın davasında durma kararı

HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, Şık'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle durma kararı verildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay katıldı. Atalay mahkemeye celse arası sunduğu dilekçede, müvekilinin İstanbul 2’nci seçim bölgesinden milletvekili seçildiğini, Anaysanın 83. madedesi uyarınca yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini talep etti. Ayrıca TBMM’nin internet sitesinde yer alan milletvekili listesinin çıktısını da mahkemeye sundu.

DAVANIN DURMASINA KARAR VERİLDİ

Bunun üzerine mahkeme, Şık’ın 27. dönem milletvekili seçilmesinden dolayı Anayasanın 83/2 maddesi gereğince kovuşturmanın durmasına karar vererek dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AA muhabiri Kerem Kocalar, 28 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Şık’ın twitter hesabından devleti tehdit ettiğini ve teröre destek veren paylaşımlarda bulunduğu iddia ederek BİMER’e şikayette bulunmuştu. Gaziantep'te ikamet eden Kocalar'ın şikâyeti üzerine Şık hakkında soruşturma açıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şık'ın Tahir Elçi'nin öldürülmesi, öğretmen Ayşe Çelik'in Kanal D'ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklama nedeniyle açılan soruşturma ve Barış Akademisyenleri ile ilgili mesajlarında suç unsuru olduğu iddiasıyla rapor düzenledi. Daha sonra yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Şık hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şık mahkemedeki ifadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve suçlama konusu paylaşımların ifade hürriyeti kapsamında kaldığını söylemişti.