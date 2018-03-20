AKP’li Tayyar’ın FETÖ iddialarına sert tepki!

AKP'liler FETÖ konusunda ikiye bölündü. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu" iddialarına partinin Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki geldi.

AKP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündemde AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı “Gaziantep’te FETÖ borsası kuruldu” iddiaları vardı.

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Tayyar’ın iddialarına sert tepki gösteren Elitaş, “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa. İnsanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.

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KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE DE DEĞİNDİ

Elitaş, programda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elitaş’a sorsunlar. Dönüp bir de Kayseri’ye bakmak lazım” sözlerine de yanıt verdi. Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.