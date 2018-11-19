AKP’li vekilden yandaşa ders

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlere yönelik yandaş medyada yapılan haberleri kinayeli bir dille eleştirdi.

Yeneroğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada “Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz…. Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım…” ifadelerini kullanarak yandaş medyaya ders verdi.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmada iş adamı Osman Kavala ve Prof. Betül Tanbay Tüten’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış ve bir kişi tutuklanmıştı.