AKP’li yönetici: Mızrak artık çuvala sığmıyor, hepsinin hesabına bakın

Önceki güne kadar AKP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Ayhan Türkü, 'belediyeler için' çok sert eleştirilerde bulundu. Türkü “İmardan sorumlu şahısların bir iki milyonları aşan her projeden ya daire ya dükkan rezerve yapmaları araştırılmalıdır. Suçlular bulunmalı. Mızrak çuvala sığmıyor. O mızrak hepimize battığında 'teşkilatlar çalışmadı' diye feryat edenler suçlu arayanların bilesinizki ta kendileridir” dedi. Belediyelerde görevli kişilerin ve yakınlarının banka hesaplarına da bakılması gerektiğini savunan Türkü, Sözcü'ye yaptığı açıklamada ise "Ben 2019 seçimleri için bir yıl öncesinden uyardım" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonucu yıllardır sürdürdüğü AKP Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devreden Ayhan Türkü, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkü'nün sosyal medyada paylaştığı ve kısa süre içinde kaldırdığı mesaj, AKP camiasında şok etkisi yarattı. Türkü, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'yi 2019 seçimlerinde zaafa düşürmek için ‘elinden gelen züppeliği yapan belediyeler’ olduğunu savundu.

İŞTE AKP’Lİ TÜRKÜ’NÜN OLAY ‘YEREL YÖNETİMLER YORUMU’

Türkü'nün paylaşımında “Cumhurbaşkanımız yalnız değildir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi 2019’da zaafa düşürmek için elinden gelen züppeliği yapan belediyeler var. Takdir komisyonlarında, encümenlerde hiç siyasi veya siyasi olsa bile a takımının içinde değilsen ya da a takımının adamı değilsen ‘sana on beş kendilerine beş’ değerlerle arsa yeri alabilirsin. Ruhsat verilen makamlardaki; siyasi sorumlusundan aşağıya kadar yakın çevresinin mal varlıkları araştırılmalı. Kafe türü yerlere ruhsat vermeyerek yıkılması için görüş gösteren ruhsatlardan sorumlu siyasi merciler bir bakmışsın yakın akraba, eş, dost ‘yıkılacak ruhsata uygun değildir’ denen yere tak ortak olunmuş tak ruhsat verilmiş. Yani idare; değil yakın çevresinin, şoförünün, sekterinin, akrabasının mal varlıkları acilen araştırılmalıdır. İmardan sorumlu şahısların bir iki milyonları aşan her projeden ya daire ya dükkan rezerve yapılması araştırılmalıdır. Suçlusu yoksa Türkiye geneli belediyelerimiz alnı açık ak olarak bizlerde savunamayız. Yoksa mızrak çuvala sıvmaz o mızrak hepimize battığında ‘teşkilatlar çalışmadı’ diye feryat edenler suçlu arayanların bilesinizki ta kendileridir.” ifadelerine yer verdi.

Türkü’nün söz konusu paylaşımını kısa bir süre sonra sildiği gözlendi.

SÖZCÜ’YE KONUŞTU: BEN BİR YIL ÖNCESİNDEN UYARI YAPTIM

Paylaşımı ile ilgili Sözcü’ye konuşan Türkü “Ben yorumumdaki yerel yönetimlerden sadece AK Parti’yi değil tüm belediyeleri kast ettim. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni kastetmedim. Hasan Tahsin başkanımızı (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta) severim. O da beni sever. Ekibi de güzel çalışıyor. Kendi içimizde kavga edreriz. “ dedi.

‘ÇIKIP BİRİLERİ İDDİALAR İÇİN HAREKET GEÇSİN’

Yorumunuzu ‘neden sildiniz’ sorumuza ‘Yanlış anlaşılmamak için’ diyen Türkü sözlerini şöyle sürdürdü “Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Türkiye’nin 2019 seçimlerine daha güzel girmesi için uyarılarda bulundum. 2019’da tehlikeli bir yere gidiyoruz. Ben partimin yanlışlıkları görüp müdahale edip yüzde 55 yüzde 60 oy alması için uyarı yaptım. Çıkıp birileri iddialar için bir yıl önceden harekete geçsin de teşkilatlar oy istemeye gittiğinde vatandaşa ‘Bakın biz kendi belediyelerimizi bile inceledik’ diyebilsinler diye bunları yazdım” diye konuştu.

‘GEREKİRSE PARTİM İÇİN ÇAYCILIK YAPARIM’

Son yapılan kongrede ilçe örgütündeki görevinin sona ermesi üzerine ise Türkü “Sağlık sorunlarım yüzünden ben son bir yıldır çalışmalara katılmıyordum. Bu yüzden yeni teşkilatta görev almadım. Ben Ak Partiliyim. Gerekirse partim için çaycılık bile yaparım” dedi.