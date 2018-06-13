Akşener: En önemli sorunlarımızdan bir tanesi genç işsizliği

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Amasya'da konuştu. Türkiye'deki en büyük sorunu açıklayan Akşener, "En önemli sorunlarımızdan bir tanesi işsizlik, genç işsizliği" dedi. Akşener, TİKA'yı kapatacağı ve FETÖ'den talimat aldığı iddialarına da sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Sivas ve Tokat’ın ardından Amasya mitinginde halka seslendi. Yavuz Selim Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine ve partisinin milletvekili adaylarına oy istedi. Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu dile getiren

Akşener, bunu çözmek için parti olarak çok iyi bir kadro oluşturduklarını ifade etti.

“En önemli sorunlarımızdan bir tanesi işsizlik, genç işsizliği.” diyen Akşener, “Esnaf kepenk kapatmaktan kurtuldu mu, fabrika kuruldu mu, peki turizmde gelişme oldu mu, olmadı. 2,5 trilyon dolar cebe koyuldu. Türkiye’ye hizmet edilmesi için bu parayla ne yapıldı diye baktık, sadece bölünmüş yol yapılmış” dedi.

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TİKA VE FETÖ İDDİALARI

TİKA’yı kapatacağı ve FETÖ’den talimat aldığı iddialarına tepki gösteren Akşener, “TİKA, Türk cumhuriyetleri için kurulmuş bir kurum, Meral de onu kapatıyor. Bu arada daha ayrı bir ayrıntı, ben Pensilvanya’dan talimat almışım. Bir de onu söyledi. Şimdi ben Sayın Yıldırım’a huzurunuzda şunu söyleyeyim. Kardeşim milletimin dışında bana talimat veren, verebilecek olan anasının karnından doğmadı. Siz Pensilvanya’lardan talimat almaya alışkın olduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Orada dur bir. Sen bir Başbakansın, bir insan için eğer ‘FETÖ’cü’ diyorsan ispatlamakla ve gereğini yapmakla mükellefsin. Ahan da ben buradayım. Bak bir sürü polis arkadaşımız orada, verin tutuklasınlar beni. Amasya’dayım, beraberiz, hadi alsınlar. İçişleri Bakanı sana bağlı, Adalet Bakanı sana bağlı, ver talimatını, koy belgeleri bak o zaman ben de tıkır tıkır giderim aralarından, en ufak bir karşı koyma yapmadan. Ama 2,5 senedir bana çeşitli şekillerde ‘FETÖ’cü’ diyenler var. Ben bunlara dedim ki ‘İspatlayın’, ‘ispatlamazsanız şerefsizsiniz, alçaksınız’. 2.5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz, şerefsiz geziyor. Şimdi Sayın Başbakan hem yalan söylüyor hem iftira atıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra biri Cumhur, diğeri Millet iki ittifak kurulduğuna değinen Akşener, milli ve yerli olduğunu savunan Cumhur İttifakının sürekli kendilerini eleştirdiğini ifade etti. Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirmesini eleştiren Akşener, bunun Amerikan şirketinin isteği doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. AJANSLAR