Akşener’den sert sözler

Meral Akşener, Trabzon'da halka seslendi. Akşener, gelecekte gıda ve tarım için savaş olacağını söylerken "Berlusconi ile ahbap oldular fındığın içine tükürdüler. Tarımın içine tükürdünüz. Bütün bunları tanzim edeceğiz" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, seçim mitinglerine Trabzon'da devam ediyor. Trabzon Kent Meydanı'ndaki mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Akşener mitinginin başında her zaman olduğu gibi kadınlardan tülbentlerini aldı. Akşener konuşmasında 65 milyar dolar yatırılacak olan Kanal İstanbul projesini eleştirerek, Erdoğan'ın çılgın projesi ‘Kıraathane'leri hatırlattı. Akşener, ‘İki orta bir sade… Gerisini biliyorsunuz' diye konuştu. Akşener meydandaki kalabalığı görünce ‘Bu gece kimse uyuyamayacak' dedi.

Akşener, kendisine ‘FETÖ'cü yakıştırması yapanlara seslenerek, ‘Tam 2.5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor’ dedi.

AKP iktidarının her emekliye 1000 lira vaadini hatırlatan Akşener, “Onu da beceremiyorlar. Kimisine 500 yatmış kimisine 600. Ama biz herkese 1500 lira İYİ Bayramlar ikramiyesi yatıracağız dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Ya kendi çocuklarınızın AKP’den kağıt götürmeden uzman çavuş bile olamadığı bir düzene ya da bu düzeni değiştirmeye karar vereceksiniz. Ya nüfus cüzdanınızın ağa da olduğu, paşa da olduğu bir düzene geçeceksiniz ya da haşa Sayın Erdoğan’ı peygamber efendimizle eş tutanlara ya da Allah’ın sıfatlarını taşıdığını iddia edenlere ‘dur’ diyeceksiniz. Ya da bu devran böyle devam eder diyeceksiniz.Trabzon’un en büyük sorunu işsizlik. Bir tarafta AKP teşkilatlarından kağıt götürüp ballı maaşlara kavuşanlar, bir tarafta Vali yanında, Kaymakam yanında 1 ay çalışıp sonra 657’nin, yani memurlar kanununun en ballı maaşlarıyla ödüllendirilenler, diğer tarafta sizin çocuklarınız gibi KPSS sınavlarında sorular çalınarak hakları yenilen çocukların yanında olacaksınız.

Sayın Erdoğan diyor ki ‘İnşallah şehir hastanelerindeki müşteriler artacak’. Müşteri dediği kim? Hasta, hasta! Binaları yaptılar, fahiş fiyatla devlet kiraladı. 2.5 milyar dolardan ne sizin cebinize para girebildi ne de çocuklarınız iş bulabildi.65 milyar dolar Kanal İstanbul için ihtiyaç olan para. 65 milyar doları yatıracaksın, atanamayan öğretmenler, kadınlar, 3 bin 600 ek göstergesi hallolamamış polisler ve Türkiye’de çalışan çalışmayan herkese bu 65 milyar dolardan ne kadar ödenecek sorusunu sordum dut yemiş bülbül oldular.Onun yerine büyük bir proje olarak ‘Millet kıraathanesi’ açıyor. 1 orta 1 sade bedavaymış. 16 yıldır iktidardasınız, millete dokunan, insana dokunan projeler yapmanız lazım. Bu 2.5 trilyon dolar ile sadece bölünmüş yol yapıldı, başka hiçbir şey yapılmadı.

TİKA’yı öne sürüyorlar. Ben milliyetçiyim, ben Türk milliyetçisiyim ya, TİKA’ya dokunuyor bu demek. Halbuki benim TİKA ile ağzımdan bir söz çıkmamıştı. Bunlar hem yalancı, hem iftiracı. Koskoca Başbakan ‘TİKA’yı kapatmak için Pensilvanya’dan talimat aldı, TİKA’yı kapatıyormuş’ dedi. Pensilvanya’ya yüz sürenler şu an iktidarda. Bu bana sökmez.

Çiftçilerin hali perişan. Karadeniz’in önemli ürünü fındık. Berluscon ile ahbap oldular fındığın içine tükürdüler. Türkiye 5 yıl içinde ithalatı bırakıp kendi kendine yeten bir ülke olacak. Geleceğin 2 savaşı var. Biri gıda diğeri su. Tarımın içine tükürdünüz. Bütün bunları tanzim edeceğiz.