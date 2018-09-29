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Almanlar işi abarttı! Türk gazetecilerin üzeri de arandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını takip edep Türk gazetecilerin üstü, otel çıkışında Alman polisi tarafından tek tek arandı.

Ali GÜLEN
android-time 11:59 29 Eylül 2018
Haberler Gündem
Almanlar işi abarttı! Türk gazetecilerin üzeri de arandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını takip edep Türk gazetecilerin üstü, otel çıkışında Alman polisi tarafından tek tek arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 günlük Almanya ziyareti bugün sona eriyor. İki gündür Berlin’de bulunan Erdoğan bugün Köln’e geçerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii’nin açılışını yapacak.

FOTO:Ali GÜLEN- Erdoğan'ın beraberindeki heyetin eşyaları kamyonlara böyle yüklendi.

FOTO:SÖZCÜ-Ali GÜLEN- Erdoğan’ın beraberindeki heyetin eşyaları kamyonlara böyle yüklendi.

180 KİŞİLİK EKİP

Erdoğan’a Berlin ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik ediyor. Heyette yaklaşık 180 kişi yer alıyor.

GAZETECİLER DE HEYETTE

Geziye, Türkiye’den de çok sayıda gazeteci katılıyor.

FOTO:Ali GÜLEN/SÖZCÜ - Türk gazetecilerin üzeri böyle arandı.

FOTO:SÖZCÜ/Ali GÜLEN – Türk gazetecilerin üzeri böyle arandı.

ALMAN POLİSİ İŞİ ABARTTI!

Türk gazeteciler Berlin’deki bir otelde kalıyor. Bugün, Erdoğan’la birlikte Köln’e geçmek için oteli terk eden gazetecilere Alman polisinin sıradışı güvenlik uygulaması damga vurdu.

FOTO:Ali GÜLEN-SÖZCÜ / Alman polisinin tavrı tepki çekti.

FOTO:SÖZCÜ/Ali GÜLEN- Alman polisinin tavrı tepki çekti.

OTEL ÇIKIŞI GAZETECİLERİN ÜSTÜNÜ ARADILAR

Alman polisi, otel çıkışında havalimanına gitmek için hazırlanan gazetecilerin üstünü aradı.

FOTO:SÖZCÜ/Ali GÜLEN

FOTO:SÖZCÜ/Ali GÜLEN

Aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak’ın da bulunduğu gazetecilerin üstü Alman polisi tarafından tek tek arandı.

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Son güncelleme: android-time 12:3829.09.2018
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