Anaokulu rezaletinde ikinci perde

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde bulunan MEB’e bağlı Şehit Orhan Bakış Anaokulu'nda yaşanan "Aidatı ödenemediği için okuldan atılan çocuk" rezaletinde ikinci perde yaşandı.

Okul aidatını 42 gün geciktirdiği için oğlu okuldan atılan babanın video paylaşımı yapıp, yetkilileri göreve çağırması üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü baba hakkında da soruşturma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuğun yeniden aynı anaokuluna devam etmesinin sağlandığını da açıkladı.

“SURİYELİLER OKURKEN”

5 yaşındaki çocuğu okuldan atılan baba, Müdür Ayşe Yıldız’a giderek, “Hocam benim oğlumu neden devletin okulundan attınız, Suriyelilerin çocukları bile okurken benim oğlum neden okuyamıyor ?'' diye sordu.Orhan Bakış Anaokulu'nda yaşanan olayda oğlu okuldan çıkarılan baba, müdürle konuşmasını cep telefonuyla da kaydetti. Veliye cevap vermeden oradan uzaklaşan okul müdürü bir odaya girerek kapıyı kapatmıştı.