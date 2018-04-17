Anayasa Mahkemesi eski Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya’ya 10 yıl hapis verildi

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan Anayasa Mahkemesi eski Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Kaya, yakınları ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Kaya ile avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Sanık Kaya, savcı mütalaasını kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Mütalaada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiğinin anlatıldığını belirten Kaya, “Benim henüz darbe devam ederken attığım ‘Tweet’ler var. İlk mesajımda, ‘inanılmaz bir patlama oldu. Ankara’ya yazık’ yazdım. Hemen ardından ‘Bu yapılan sadece hükümete karşı değil, hepimize, tüm Türkiye’ye yapılan darbedir’ diye yazdım. Benim pozisyonum belli. Eğer darbe başarılı olsaydı bu ‘Tweet’ler beni yine hapse gönderecekti” diye konuştu.

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10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kaya, gizli tanık iddialarında örgüt toplantılarına katıldığı yönündeki suçlamaları da kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Sanık Kaya’nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa önce 12 yıl hapis cezası, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi. DHA