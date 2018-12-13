Son dakika: Ankara’da okullar tatil edildi!

Ankara'da, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar, bu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar 'okullar tatil mi?' sorusunu akıllara getirirken Ankara Valisi Vasip Şahin’in Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ankara’da kar yağışıyla beraber birçok kişi Ankara’da okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Ankara’da dün gece başlayan ve bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar, kentin cadde ve sokaklarını kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara’da okullar tatil mi sorusunun cevabı ise Ankara Valiliği tarafından verildi; Ankara’da bugün okullar tatil oldu.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı, okullar tatil edildi.

“Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı kişiler kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.