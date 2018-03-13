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Antalya’da 4. kattan düşen çocuk öldü

Antalya'da 4'üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

android-time 14:19 13 Mart 2018
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Antalya’da 4. kattan düşen çocuk öldü
Antalya'da 4'üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye olay, sabah 10.30 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak’taki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Ümmet-Gülşen B. çiftinin iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Melek B, iddiaya göre 4’üncü kattaki evlerinin açık penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Minik Melek, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Melek B.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. (İHA)

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