Aracını bu halde bulunca hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı yarı otomatik otoparkın araç asansörünün lift sistemi çöktü, araçlar birbirinin üzerine düştü. Araçlarını almak için otoparka gelen vatandaşlar ise büyük şok yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçe merkezindeki eski valilik alanına 6 bin 600 metre karelik alana 357 araç kapasiteli kapalı otopark inşa etti. 1 yıl ücretsiz otoparka araçlarını bırakan vatandaşlar döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Yarı otomatik sistemle çalışan otoparkta lift sisteminin çökmesi sonucu araçlar birbirinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

BİNLERCE LİRALIK ZARAR

Konuyla ilgili açıklama CHP İzmit İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Nazım Gençtürk, “Lift sistemi çöktü. Araçlar üst üste bindi. Bunun maddi sorumluluğunu kim üstlenecek? Binlerce liralık zarar var” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



Yarı otomatik otopark mekanizması bulunan otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra araçlar boş olan yere otomatik olarak çekiliyor. Böylece vatandaşlar yer sıkıntısı yaşamadan zahmetsizce araçlarını park edebilme imkânı buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de özel alanlar bulunuyor.