Merak edilen açıklama… Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik nasıl olacak?

Tek tip askerlik konusunun gündeme gelmesiyle birçok ayrıntı merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen son dakika tek tip askerlik açıklaması milyonlarca genci yakından ilgilendiriyor. Günümüzde uygulanan bedelli askerlik, kısa ve uzun dönem askerlik, dövizli askerlik uygulamalarına son verilmesi yerine tek tip askerlik uygulamasının getirilmesi planlanıyor.

Askerlik hakkındaki tüm açıklamalar, askerlik yükümlülüğü bulunan gençler için büyük önem taşıyor. Askerlik kısalacak mı, askerlik gün sayısı düşecek mi sorusunu soran birçok vatandaş, tek tip askerlik konusunda detayları araştırıyor. Milyonlarca genci ilgilendiren açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, tek tip askerlik sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek 2-3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. İşte Hulusi Akar'dan tek tip askerlik açıklaması…

TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor” dedi.

Hulusi Akar, daha önce yaptığı bir konuşmada ise şu açıklamaları yapmıştı:

“Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.”