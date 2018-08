At kasaplarının 11’er yıl hapisleri istendi

Adana’da at, eşek ve katır kesip etlerini piyasaya sürdükleri iddia edilen aralarında Et Balık Kurumu’nda çalışan bir kasabın da bulunduğu 13’ü tutuklu 19 kişilik çete üyelerinin 11’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Çetenin her 3 günde bir 20 canlı tek tırnaklı hayvan kesip, kilosunu 21-27 lira arasında lokantalara, yemekçilik şirketleri ve kasaplara sattıkları iddia edildi. Sanıklardan atların kesim işini yapan A.A., “Ailece yemek için at kestim. Biz at eti yiyoruz” diyerek kendini savundu.

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 3 Ocak'ta insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek kaçak at, eşek, katır kesimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü yönünde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Suç duyurusunda belirtilen kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 5-8 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda 3 ton 820 kilogram, Seyhan Mahallesi'ndeki bir depoda ise 6 ton 340 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

11 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Gizlilik kararıyla sürdürülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Nisan ve Haziran aylarında yapılan operasyonlar sonucunda at,eşek ve katırları kesip etlerini Adana ve değişik illerdeki yemekçilik şirketleri, lokanta ve kasaplara sattıkları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Ç.K., N.S., E.K., M.K., İ.Y., V.E., Y.T., A.Ş., A.A., M.A.T., H.E., M.K., V.Ş. ile tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Y., T.K., M.A., E.Y., Suriye uyruklu M.A. ve B.E.E. hakkında ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 18.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanıkların 8 yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

ÖRGÜTLE SUÇLANDILAR

Cumhuriyet Savcısı, 65 sayfadan oluşan iddianamede, at, eşek ve katır kesimini yapıp etlerini piyasaya süren kişilerin bu işi suç örgütü kapsamında yaptıklarını belirtti. Yapılan araştırmalarda sanıkların örgütsel yapı içerisinde suç organizasyonuna giderek haksız kazanç elde ettiklerinin anlaşıldığı, eylemlerinin 2015 yılından buyana süreklilik arz ettiği belirtilen iddianamede, suç örgütünün liderliğini Ç.K.'nin yaptığı, canlı hayvanları piyasadan temin edecek, hayvanları yakalanmayacak şekilde açık alanda kısa sürede kesecek, parçalara ayırıp etleri tasnif için depolara getirecek, ardından satışa hazırlayacak, il içi ve il dışı piyasada pazarlamasını yapacak, gerektiğinde güvenirliği arttırmak için örgüt mensubu olan Adana Et Balık Kurumu çalışanı aracılığıyla mühürleme işlemlerini yapacak şahısların seçildiği böylelikle tek tırnaklı hayvan etlerini piyasaya sürerek haksız ekonomik çıkar sağladıkları belirtildi.

İddianamede, sanıklardan N.S.'nin örgüt yöneticisi, diğer sanıkların ise örgüt üyesi ve bilerek örgüte yardım eden kişiler olduğuna dikkat çekildi. Örgüt yöneticisi N.S.'nin piyasadan canlı etleri temin etme, et toplama ve kesim işleriyle ilgilendiği, kesim işini ise A.A.'nın ve M.A.T.'nin yaptığı, etlerin iç piyasaya satış işlerini Adana Et Balık Kurumu'nda kasap olarak çalışan İ.Y.'nin üstlendiği belirtildi. İddianamede, tek tırnaklı hayvan etlerinin belirlenmemesi ve esnaflara inandırıcı olmak için etlere İ.Y.'nin çalıştığı Et Balık Kurumu'ndan getirdiği mühürleri vurduğu da belirtildi.

NEHİR KIYISINDA KESMİŞLER

At, eşek ve katırları ise H.E., M.Y. ve M.K.'nın Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten kamyonlarla her seferinde en az 20 atın getirildiği, bazen de hipodromdan temin edilen atların kesildiği belirtilen iddianamede, atların Misis Yakapınar arka yoldan Ceyhan Deresi kenarında ve Yüreğir ilçesinde nehir kıyısında kesildiğine dikkat çekildi.

Suç örgütü liderinin tanınmamak için tek tırnaklı hayvanların etlerinin bulunduğu depoya gelmeden önce depoda bulunan kameraların olası polis baskınında görüntüye düşmemek için kapatıldığı da belirtilen iddianamede, ayrıca örgüt liderinin sürekli şemsiye kullanarak depolara girdiği, hatta operasyon olacağı zaman da Kıbrıs'a gittiği ve ortalık durulunca geri döndüğü de kaydedildi. Örgüt liderinin 3 farklı telefon kullandığı, tuşlu telefonla kesim işlerini, akıllı telefonun birini diğer İşlerinde, diğer telefonla da Ermenistan'da kuyumculuk yapan sevgilisi ile görüştüğü ifade edildi.

9 LİRADAN TEMİN EDİYORLARMIŞ

İddianamede, 5 Nisan'da Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında 3 ton 820 kilogram at eti geçirilmesi sırasında depoda yapılan aramada insan sağlığına zararlı etlerin satış için gönderilen onlarca iş yeri ve şahıs isimleri ile et miktarlarının yazılı olduğu defter ile Büyükşehir Belediyesi 32 ibareli kaşe bulunduğu da belirtildi. İddianamenin sonuç bölümünde, kesilen tek tırnaklı hayvanların etlerinin örgüt elemanları aracılığıyla Adana içinde ve Adana dışında kavurma, sucuk fabrikaları, kasaplar, yemek şirketleri, lokantalar vb. şekilde çoğu yere pazarladıkları ve sevklerini yaptıkları belirtildi. Kilogramı 9 liradan mal edilen etleri kilogram başına 21 ve 27 lira tutarında sattıkları, her 3 güne bir ortalama 20 canlı tek tırnaklı hayvan kestikleri, her hayvandan yaklaşık 200-300 kilogram civarında et temin ettikleri kaydedildi.