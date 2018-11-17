Atatürkçü Düşünce Derneği’nde isyan çıktı

ADD Başkanı Süheyl Batum'un Fenerbahçeyi hedef alan paylaşımları krize yol açtı. ADD Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Batum’un sözlerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum'un Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımlarından sonra başlayan tartışma büyüdü. ADD Yönetim Kurulu üyeleri

Özgün Şimşek, Durur Gök, Öner Tanık ve Binnur Güdücüler bir açıklama yaparak “ADD genel başkanları bugüne kadar hep birleştirici olmuştur ve bu ayrıştırıcı söylemler

kabul edilemez” diyerek Batum'u istifaya davet etti.

‘BİLİNÇLİ YAPTI'

Batum “Türk Ordusu'nun yarısı içeri atılırken, FETÖ'cü savcılarla tavla oynayan, halı saha maçı yapıp işler terse dönünce Atatürk'ü hatırlayanlarla bir tutmasın bizleri kimse” biçiminde bir paylaşımda bulunmuştu. Eski başkan Tansel Çölaşan'ın listesinden ADD Yönetim Kuruluna giren dört isim de yaptıkları açıklamada Batum'u istifaya davet ederek şöyle dediler: “Milyonlarca taraftar kitlesine sahip olan ve FETÖ saldırılarına bir kale gibi direnen ve saygın spor kulübümüz Fenerbahçe hedef alınmıştır.

Bu tweetin Süheyl Batum tarafından bilinçli olarak atıldığını düşünmekteyiz. Sürecin bundan sonraki kısmında sorumluluk almamızın kaçınılmaz olduğu kararı ve kararlılığı ile Batum'u ve kendisini bu göreve taşıyan bizim dışımızdaki yakın çalışma arkadaşları olan 18 Yönetim Kurulu üyesini istifaya davet ediyoruz. ADD birilerinin egolarını tatmin edip, siyasi emellerine alet edeceği bir dernek değildir.”

‘BÖLMEYE Mİ GELDİ?'

Batum'a istifa çağrısı yapan yönetim kurulu üyesi Öner Tanık “Süheyl Batum ve yönetimi, ADD tarihinde hiç görmediğimiz uygulamaları da beraberinde getirdi. Kendisine muhalif olan kişilerin örgütten tasfiyesi ve disiplin süreci başlatıldı. Batum yapmış olduğu paylaşımlarla ADD ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmiştir'' dedi.

‘BARDAĞI TAŞIRDI…'

Özgün Şimşek ise “Bu tweet bardağı taşırmıştır. Türkiye'nin en büyük en güçlü demokratik kitle örgütü olan derneğimiz yıpratılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı'nın fesli Mısıroğlu'nu ziyareti konusunda tepki vermeyen Batum, derneğimizi Fenerbahçe ile karşı karşıya getirmiştir'' açıklaması yaptı. Durur Gök de “Tüm yönetim kurulu üyelerinin onayını almadan bizim adımıza açıklama yapılıyor. Batum ADD'yi bölmeye gelmiş gibi hareket ediyor'' diye konuştu.