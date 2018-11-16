Atatürk’ün en sevdiği sesler Halk Arenası’nda!

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'nda, bu akşam bir sürpriz yaşandı. Programın konukları arasında yer alan Müjdat Gezen'in öğrencisi, Atatürk'ün en sevdiği sanatçılardan biri olan Safiye Ayla'yı canlandırdı.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' gündeme yine damgasını vurdu. Reyting rekortmeni programın bu akşamki konukları arasında tiyatro ve sanat dünyamızın yarım asırlık çınarı büyük mizah ustası Müjdat Gezen ile topluluğundaki oyuncular yer aldı. İLGİLİ HABER Müjdat Gezen Halk Arenası'nda açıkladı! Politikacılık bir meslek mi? Programda sürpriz bir çalışma hazırlayan oyuncular Atatürk’ün en sevdiği sanatçıları canlandırdı. Safiye Ayla’ya çok benzeyen sanat okulu eski öğrencilerinden Reyhan Ulu, şarkıyı seslendirdikten sonra, “Bizler Cumhuriyet sayesinde sahnelere çıkabildik. Cumhuriyet gibisi yoktur” dedi. Sanatçının bu sözleri salondan büyük alkış aldı. İLGİLİ HABER Usta oyuncu Müjdat Gezen Halk Arenası'nda!

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