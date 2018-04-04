Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında?

CHP'nin eski milletvekili ve şuan bağımsız Ankara milletvekili olan Aylin Nazlıaka'nın yeniden CHP'ye döneceği konuşuluyor. Peki Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşındadır? İşte Aylin Nazlıaka hakkında merak edilenler...

Aylin Nazlıaka kimdir? Atatürk portresi tartışması sonucu partisinden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, CHP'ye dönüş yolu açıldı. Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında karar verilecek ve Nazlıaka'nın durumu netleşip, af konusunu karara bağlayacak. Nazlıaka'nın dönüşüne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka (d. 3 Aralık 1968, Ankara) Türk iş kadını, siyasetçi. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise giren Nazlıaka, Mayıs 2016 tarihinde CHP’den ihraç edilmiştir.

Aylin Nazlıaka 3 Aralık 1968 tarihinde Ankara’da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı.

Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan “İş ve Kariyer Dünyası” adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılmıştır. Orta düzeyde Fransızca, çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

Nazlıaka, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. 2015'de ön seçimi kazanarak yeniden aday oldu ve 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen “GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi’nin mimarıdır. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin sonunda Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda, 7’ye karşı 8 oy çokluğuyla 4 Mart 2016’da CHP’den ihraç edildi.