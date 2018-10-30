Babasının partisi ile siyasete giriyor

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, 23 Kasım Cuma günü yeni partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek ve siyasi hayata resmen adım atacak. Oğul Erbakan’ın partisinin adının da 1998’de kapatılan babasının partisi ‘’Refah’’ olacağı bildirildi. Partinin isim arayışları sırasında, ‘’Yeni Büyük Türkiye’’ ve Yeni Dünya’’ isimlerinin de gündeme geldiği öğrenildi.

Partinin kurucu listesi ve ambleminin de hazır olduğu belirtilirken, Fatih Erbakan partisini tanıtmak üzere Ankara'da geniş katılımlı bir toplantı da yapacak. Partide 100'e yakın kurucunun bulunduğu ve bu kuruculardan yüzde 80'inin yeni isimlerden yüzde 10'unun da kadınlardan oluştuğu öğrenildi.

ERDOĞAN DA REFAH KÖKENLİ

Necmettin Erbakan hükümetinde Devlet Bakanlığı yapan Prof. Sacit Günbey de adı ‘'Refah'' olması beklenen partinin kurucuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Refah Partisinde Beyoğlu ilçe ve İstanbul İl Başkanlığı ile, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Halen Necmettin Erbakan Vakfı'nın genel başkanlığı görevini yürüten Fatih Erbakan, ‘'Buyurun, başlıyoruz'' başlıklı açıklamasıyla yeni partiyi, ‘'Milletimizin tarihi, inancı v e ruh kökeninden doğal bir sonucu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi, 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz” diyerek tanıttı.

‘'Beyaz bir sayfa'' ilkesiyle hareket eden Fatih Erbakan'ın, birçok ilde yeni isimler ve Milli Görüş çizgisinde olan kişilere öncelik verdiği de belirtildi.