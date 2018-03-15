Bakırköy’deki aile katliamına ‘azmettirici’ indirimi!

Döviz bürosu sahibi eski milletvekili Adnan Yıldız'ın ve oğlunun yaralandığı, eşi ve kızının da öldürüldüğü silahlı gasp davasında, Ceza Dairesi, sanıklardan Mehmet Beşir Artukoğlu için 'azmettirenin belli olmaması nedeniyle indirim uygulanmasını isteyerek' yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme, dairenin bozma gerekçesine uydu ve Artukoğlu'nun cezasını 69 yıla indirdi.

Eski Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Adnan Yıldız ile kızı Betül Yıldız, 15 Nisan 2014’de Bakırköy’de yaşadığı evlerinin önünde otomobillerine bindikleri sırada yolları motosikletli iki kişi tarafından kesildi. İki saldırganın ateş açması üzerine Adnan Yıldız kendi silahıyla karşılık verdi. Çatışma sonucunda, sesleri duyarak evlerinden sokağa çıkan ve kurşunlara hedef olan Adnan Yıldız’ın eşi Ferize Yıldız ve kızı Betül Yıldız yaşamını yitirdi.

Yine silah seslerini duyup dışarı çıkan Kemal Yıldız’ın ateş ettiği motosikletli saldırganlardan Mehmet Doğu Yeşilel de olay yerinde öldü. Olayda Adnan Yıldız, oğlu Kemal ve diğer saldırgan Mehmet Beşir Artukoğlu da yaralandı. Olayın ardından Artukoğlu nun da aralarında bulunduğu sanıklar tutuklandı.

‘KATLİAMA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma 4 sanık için ‘kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli yağma teşebbüs suçlarından’ dava açılmıştı. Bakırköy 11 Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Murat Tuymaz’ın yağma, iki kişiyi karşı kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından, suçları işlediği sabit olmadığından beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, diğer sanıklar Oktay Güneş , İhsan Şimşek ve Mehmet Beşir Artukoğlu’nu da kasten öldürme suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca sanıkların nitelikli yağma suçundan 10 yıl 6 aya hapseden mahkeme, sanıklara kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 18 yıl hapis cezasına hükmetmiş, sanıklara olayın ‘katliam’ niteliğinde olduğu gerekçesiyle hiçbir cezada iyi hal indirimi uygulamamıştı.

KARAR BOZULDU

Dosya incelenmesi için İstanbul Bölge Adliyesi Ceza Dairesi’ne gönderildi. Dosyayı ele alan daire söz konusu davada sanıklardan Artukoğlu’nu azmettirenin belli olmaması nedeniyle bu sanık hakkında Türk Ceza Kanunun (TCK) 38/3 maddesi gereğince indirim uygulanmasını isteyerek yerel mahkemenin kararını bozdu.

AZMETTİREN YOK İNDİRİMİ

Önceki gün Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada dairenin bozma gerekçesine uyarak azmettirenin belli olmaması sebebiyle Artukoğluna indirim uyguladı. Mahkeme Artukoğlu için yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından toplam 69 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık lehine iyi hal indirimi uygulanmadı.