‘Baltalı koca’ Aile Sağlığı Merkezi’ni bastı!

Kocaeli’nde eşine muayenesiz ilaç yazılmadığı için baltayla Aile Sağlığı Merkezi basan şahıs, doktorun kapısını baltayla kırdı, hasta başı monitörünü parçaladı. Beyaz kod uygulamasıyla olay yerine gelen polis, öfkeli şahsı etkisiz hale getirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde gelen Nermin E. isimli kadın, aile hekimi S.E'ye, kendisi üzerinden daha önce hiç kullanmadığı ilacı yazdırmak istedi. Doktor S.E. bunun mümkün olmadığını söyleyerek reddetti. Bunun üzerine Nermin E. ilacın eşi Ergül E. için olduğunu söyleyerek yazılmasını istedi.

SUÇ UNSURU

Doktor S.E, muayene etmediği bir hastaya ilaç yazdırmanın suç olduğunu belirterek, hastanın bizzat gelerek başvurması halinde zaten yapılan muayene sonucu gerekli ilaçların yazılacağını belirtti. Bunun üzerine Nermin E. aile hekimliğinden ayrıldı.

BALTAYLA GELDİ

Kendisine adına ilaç yazılmadığını öğrenen Nermin E.'nin eşi Ergül E. elinde balta ile Aile Sağlığı Merkezi'ni bastı. Aile Hekimi S.E.'nın görev yaptığı odanın kapısına baltayla vuran kapı yanındaki hasta başı monitörünü parçaladı. Etrafa sürekli hakaret, küfür ve tehditler yağdıran Ergül E. hastalara ve aile hekimliğinde görevli personele korku dolu dakikalar yaşattı. Yaşanan Korku dolu dakikalardan sonra aile hekim, S.E beyaz kod verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Ergül E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

“BUNUN ADI TERÖRDÜR”

Polis merkezinde ifadesi alınan Ergül E.'nin daha önceden işlemiş olduğu suçlardan dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker olay sonrasında aile hekimliğini ziyaret ederek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. Çeker, “Görevi başında hastalara şifa dağıtan Aile Hekimi S.E karşı yapılan baltalı saldırıyı Türk Sağlık Sen olarak kınıyoruz. Bunun adı terördür” dedi.