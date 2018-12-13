”Başbakan Akşener” dedi, MHP’den aday oldu

2016’daki MHP tüzük kongresi öncesi adaylığını açıklayan Meral Akşener’i destekleyen ve Akşener'i karşılamak için Aydın’dan İzmir’e araç kaldıran, ilçeyi de Akşener posterleriyle donatan ve Akşener’i develerle karşılayarak ‘’İşte geleceğin Başbakan’ı’’ açıklaması yapan Gürşat Kale, MHP'den İncirliova Belediye Başkan adayı oldu. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu açıkladı.

İncirliova'nın mevcut belediye başkanı Kalen yeniden aday gösterildi Deniz Depboylu “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve talimatlarıyla; 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partimizi temsil etmek üzere görevlendirilen İncirliova Adayımız Gürşat Kale'ye başarılar diliyorum” dedi. Kale ise Ankara’ya gelerek Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ve Bahçeli ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını “Allah bizleri utandırmasın” sözleriyle paylaştı.

DEVELERLE KARŞILADI

Kale'nin geçmişteki Akşener'e destek açıklamaları ve Akşener ile fotoğrafları ise MHP'lilerin tepkisini topladı. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, Kale’nin 2016 yılında yaptığı açıklamaları paylaştı.

Kale, 29 Nisan 2016'da Meral Akşener'in İzmir ziyareti öncesinde, “Meral Akşener, yurt çapında il ziyaretlerinde bulunmakta ve gerek partililer gerekse halk tarafından da coşku ile karşılanmaktadır. Biz de, İzmir mitingine katılmak üzere, Aydın halkı için araçlar kaldırarak mitinge katılacağız. Bu vesileyle de tüm halkımızı davet ediyoruz. Geleceğin Başbakanını getirmek üzere, İzmir'e hep birlikte gidiyoruz” demişti.

Mayıs ayında Aydın'ı ziyaret eden Meral Akşener’i develer ve folklor ekibi ile “Geleceğin Başbakanı” sloganı ile karşılayıp ağırlayan Gürşat Kale makamında da Akşener'i ağırlamıştı. Akşener ile fotoğrafı da sosyal medyada paylaşılan Kale için ‘'Devlet beye kazan kaldıran Gürşat Kale, MHP adayı oldu'' paylaşımları yapıldı. MHP'liler ise “Kale, Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ‘Siyasette dün dündür, bugün bugündür' sözünün ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne serdi” yorumu yaptı.