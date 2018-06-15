Başbakan Yıldırım da ‘Tamam’ dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli'deki mitinginde, “Allah sizden razı olsun, maşallah, Tunceli bu sefer 'tamam' diyor tamam… 'Bu iş oldu' diyor, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın Tunceli’deki mitingde, “Bu sefer Tamam mı diyoruz” demesi dikkat çekti.

Yıldırım, Tunceli’deki konuşması sırasında şaşırtan ifadeler kullandı. Yıldırım, Tuncelilere “Tamam mı” diye seslendi. Yıldırım, “Kalkınma için, yükselme için durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun, maşallah, Tunceli bu sefer ‘tamam’ diyor tamam… ‘Bu iş oldu’ diyor, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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AĞRI’DAKİ MİTİNGDE DE DEMİŞTİ

Başbakan Yıldırım 6 Haziran’da Ağrı’da düzenlediği mitingde de ‘tamam mı?’ diye sormuştu. Yıldırım konuşması sırasında, “Hemşehriniz olarak sizden güçlü bir destek bekliyorum Ağrı, Tamam mı?” demiş, Başbakan'ı dinlemek için orada bulunanlar ise ‘TAMAM' diye cevap vermişti.

“MİLLETİMİZ ‘TAMAM’ DERSE ÇEKİLİRİZ”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından muhalefet kanadında başlayan ‘TAMAM’ kampanyası kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.