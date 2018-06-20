Başbakan Yıldırım’dan Kandil açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kandil operasyonuyla ilgili, "Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Kandil terörle mücadele açısından bizim için stratejik bir noktadır" dedi. Yıldırım, OHAL, anketler ve Cumhur İttifakı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, “Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar” ifadesini kullandı

Kandil’de lider kadrosunda da vurulanların olduğu haberleri ile ilgili Başbakan Yıldırım, “Bunların yuvalarına bir hava harekatı düzenlendi, önemli ölçüde kayıpları olduğunu biliyoruz, detaylar zamanla ortaya çıkacak” dedi.

“MÜNBİÇ İŞİ OLUMLU BİR ADIMDIR”

Yıldırım, “Her şeye rağmen Münbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz.” ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkilere dair, “Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde ‘bir dakika’ diyecekleri bir ülke değildir.” diyerek, “Ümit ederiz ilişkiler daha fazla gerilmez. Çünkü Türkiye, NATO'nun köklü bir ülkesi, ABD'den sonra en güçlü ülkesi.” şeklinde konuştu.

Başbakan, “NATO içinde böyle bir çelişki, çatışma ortamı NATO'nun bölgedeki etkinliğini, gücünü de önemli ölçüde olumsuz etkiler” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve Cumhur İttifakı için şunları söyledi;

“Cumhur ittifakı gayet iyi gidiyor.

(Bahçeli’nin sitemi) Doğrusu bu konuda Sayın Bahçeli de biz de titiz davranıyoruz. Sahada vekil adaylığı bazında bazı münferit olaylar olabilir. Bu MHP’nin de bizim de kurumsal görüşlerimizi temsil etmez. Bu tür görüşlere müdahale ediyoruz, tedbirler alıyoruz. Sayın Bahçeli, ben, Sayın Cumhurbaşkanımız arasında herhangi bir sıkıntı yok. İttifak yaptık ama tek parti olmadık. Onların kendi amblemleri var. Bu şekilde seçime gidiyoruz. Farklı fikirlerde olmamız gayet doğal bir iş.

(MHP’lilerin yeni hükümette yer alabileceği iddiası) İttifakın 2 boyutu var. Meclis için ittifak var. Meclis seçimlerine birlkikte giriyoruz. Güçlü meclis için seçimden sonra da bunu sürdüreceğiz. Diğer taraftan ortak Cumhurbaşkanı adayımız var. Seçildikten sonra Cumhurbaşkanımız ekibini nasıl kuracağı onun takdirindedir. Her zaman ittifak halinde olduğumuz MHP ile de bu konuda birlikte çalışabilir, ona da karar verebilir. Buna da mani yok. Anayasa değişiklikleri bitmedi. Anayasada güncellenecek başka konular da var. Önce bir seçimleri yapalım.”

OHAL

Başbakan Yıldırım OHAL ile ilgili olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız zaten çok net şekilde kalkacağını açıkladı. 17 Temmuz’da uzatma süresi doluyor. 17 Temmuz’dan sonra yeni hükümet uzatma teklifi vermezse otomatik olarak kalkıyor. Kalkarsa terörle mücadelede zaaf olmaz” açıklamasını yaptı.

25 HAZİRAN’DAN SONRA

Yıldırım 25 Haziran’dan sonra yapılacakları, “Tüm insanlar ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Sonuçlar belli olduktan sonra artık hafiflemiş oluyoruz. Üzerimden büyük bir sorumluluk kalkmış oluyor. Ancak kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Hedeflerini tayin edilen süre içerisinde gerçekleştirmiş bir Başbakan olarak teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağım. Torunlarımla çocuklarımla bir araya geleceğim. Bir kahvaltı yapacağım, onlarla hasret gidereceğim” şeklinde özetledi.

“PARTİM NE GÖREV VERİRSE YAPACAĞIM”

Binali Yıldırım, “Bu konuda söyleyeceğim şey, ben şuanda 24 Haziran’dan başka bir şey düşünmüyorum. Önce işi bir düzeltelim. Seçimleri bir yapalım, Cumhurbaşkanımızı bir seçelim. Meclis’i güçlü bir şekilde tamamlayalım. Sonrasına sonra bakılır. Ben bu zamana kadar hiçbir göreve talip olmadım. Parti nasıl bir görev veriyorsa ben o görevi büyük bir aşkla yaparım. İzmir benim seçim bölgem. İzmir’de devam eden birçok projelerimiz var. İzmir gençlerine yönelik düşüncelerimiz var” dedi.

ANKETLER

Yıldırım, son olarak anketlerle ilgili soruya, “Bir kere bu soruların cevabı 24 Haziran’da verilecek. Vatandaş cevabı verecek. Pazar günü sandıklar açılacak, ak mı kara mı görülecek” yanıtını verdi.