Başkent ‘Cumhur İttifakı’ dedi, muhalefet yüzde 46’da kaldı

Cumhur İttifakı her 2 Ankaralı’dan 1’inin oyunu alıp birinci oldu. 20 vekil çıkardı. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 39.7’de kaldı. HDP ise büyük hezimet yaşayıp sadece 1 vekil çıkarabildi. Veli Saçılık Meclis’e giremedi.

TÜRKİYE dün çok kritik bir seçim daha atlattı. Yeni sisteme göre Ankara'da 32 olan milletvekili sayısı 36'ya çıkarıldı.

Başkentteki seçim bölgeslerinin sayısı 2'den 3'e yükseldi. Başkent Ankara'da iktidar partisi AKP yüzde 40.3 oy aldı. İttifak yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları 13.3 olarak açıklandı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise toplam 53.6 oldu. Bu sonuçlara göre AKP 15, MHP 5 milletvekilini 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi.

AKP'nin 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 48.8, MHP'nin ise 14.2'ydi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, 39.7 oy oranına sahip oldu. CHP yüzde 25.9, İYİ Parti 12.2, Saadet Partisi ise 1.6 oy topladı. Bu şekilde CHP 10 vekil, İYİ Parti 5 vekil çıkardı. Saadet Partisi ise vekil çıkaramadı.

Daha önceki erken genel seçimlerde ise CHP yüzde 30.8, Saadet Partisi ise 0.4 oy oranına sahipti. HDP ise geçen seçimlere oranla oyunu 1.9 puan artırarak 6'ya çıkardı ve Meclis'e Ankara 1'inci bölgeden aday olan Filiz Kerestesioğlu'nu gönderdi.

ERDOĞAN YÜZDE 52

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise sandıklardan yüzde 52 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy çıktı. İkinci sırada ise yüzde 35.3 ile Muharrem İnce yer aldı. Onu yüzde 9.2 ile Meral Akşener ve yüzde 2.1 ile Selahattin Demirtaş takip etti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 0.9'da kaldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise yüzde 0.2'de kaldı.