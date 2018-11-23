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Başkentte otomobil pastaneye girdi

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin pastaneye girmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

android-time 20:52
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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin pastaneye girmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Keçiören Nuri Pamir Caddesi’nde öğle saatlerinde 06 BZ 4386 plakalı otomobil sürücüsü N.D’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki pastaneye girerek  dükkandaki R.K’ye çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO: AA

FOTO: AA

Yaralı R.K. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Pastanede maddi hasarın meydana geldiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. AA

Son güncelleme: android-time 21:2423.11.2018
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