Baskına geldiler canlarını zor kurtardılar

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan Fatma G., pompalı tüfekle evini basan eşinin kız kardeşi ve iki kuzenini bıçakla yaraladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan, Murat G. ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Fatma G. (28) babaevine döndü. Bu sırada aynı mahallede oturan ve genç kadının geldiğini öğrenen Murat G.'nin kız kardeşi Neşe G. (30) ile kuzenleri Caner (33) ile Deniz A. (41), pompalı tüfeği alarak Fatma G.'nin babasının evine baskın yaptı.

“Tüfek tutukluk yapınca gelin kurtuldu”

Evde bulunan Fatma G. sokakta ateş ederek evlerine gelen üç kişiyi görünce mutfaktan bıçak aldı. Pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine üç kişi genç kadına saldırmak istedi. Fatma G. elindeki bıçakla Deniz A.'yı sırt ve karnından, Caner A.'yı sağ elinden, Neşe G.'yi ise bacaklarından yaraladı. Fatma G. tarafından çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Fatma G. zırhlı yunus timleri tarafından yakalandı. Eşinden boşanma aşamasında olduğunu söyleyen genç kadının ifadesinde, “Babamın evindeydim. Görümcem ve kuzenleri pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Fatma G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA (İHA)