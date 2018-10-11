Bekçilik sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri saat kaçta yayımlandı mı? İşte bekçilik sınavı yapılacak iller…

Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça bekçilik sınavı giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri merak ediliyor. Peki Bekçilik sınav giriş belgesi ve sınav yeri belli oldu mu?

Bekçilik sınav giriş belgeleri bugün yani 11 Ekim’de belli olacak. Fakat MEB sınav yerlerini ve giriş belgelerini yayımlamadı. MEB’in sınav giriş yerlerini saat kaçta yayımlanacağı belli değil.

BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGELERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacak ve adaylara 100 soru sorulacak. 50 puan ve üzeri alanların başarılı sayılacağı sınavın giriş belgeleri ise 11 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sınav giriş belgelerinin saat kaçta açıklancağı belli değil. Sınav tarihi ise 20 Ekim Cumartesi günü…

HANGİ ŞEHİRLERDE BEKÇİLİK SINAVI YAPILACAK?

Buna göre, “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren “www.meb.gov.tr” internet sitesinden alabilecek.

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.



FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.