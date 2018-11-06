Belediye isyan ettiren bu görüntüyü affetmedi!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 4 Kasım’da gazi Veli Akkuş’u toplu taşıma aracından zorla indiren özel halk otobüsü şoförünü, toplu taşıma araç kullanımından men etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, gazi Veli Akkuş’un toplu taşıma aracından zorla indirildiği haberleri üzerine sürücü hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 4 Kasım 2018 tarihinde gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğunu söylediği Gazi Veli Akkuş’u araçtan indiren toplu taşıma sürücüsü hakkında inceleme başlattı. İncelemeler yapılana kadar görevden uzaklaştırılan sürücü, incelemeler sonrasında ise toplu taşıma araç kullanımından men edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri yaşanan bu olaydan derin üzüntü duyduklarını ve hassas olduğumuz bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

HALK OTOBÜSÜNDE ZORLA İNDİRİLMİŞTİ

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis emeklisi gazi Veli Akkuş, durağa yanaşan 07 AU 0335 plakalı halk otobüsüne binip, şoföre gazi kartını gösterdi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, kartın geçersiz olduğunu belirttiği Akkuş’a sadece Antalyakart ile biniş yapabileceğini söyledi. Akkuş’un, kartını otobüslerde her zaman kullandığını ve geçerli olduğunu ısrarla dile getirmesi üzerine koltuğundan kalkan şoför, gaziyi zorla otobüsten indirdi.