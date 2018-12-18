Belediyeden ihalesiz otobüs

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda yer buldu. Belediye meclis üyesinin belediyeye organizasyon faturası kestiği ortaya çıktı. Sakarya’da servis araçlarının ihale yapılmaksızın çalıştırıldığı ve belli bir süre sınırı olmaksızın plakaların kullanıcılara verildiği de denetlemelerde tespit edildi.

Sayıştay denetçilerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi incelemelerinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin 10.04.2017 tarih ve 053893 seri nolu KDV dahil 33.169,80 TL karşılığından organizasyon hizmeti sunulduğunu tespit edildi. Denetçiler, 5393 sayılı Belediye Kanuna atıfta bulunarak belediye meclis üyelerinin görevleri süresince ve sonrasında bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceğini raporda belirtti.

İMTİYAZ ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÇALIŞTIRILMIŞLAR

Rapor da ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren servis araçlarının ihale yapılmaksızın çalıştırıldığı ve belli bir süre sınırı olmaksızın plakaların kullanıcılara verildiği tespit edildi. Denetçilerin raporu bu hususu şöyle yansıttı; “Meclis Kararı ile Pamukova-Adapazarı arasında çalışmakta olan halk otobüslerine ihale yapılmaksızın 5 araç ilave edildiği ve söz konusu araçların imtiyaz ücreti ile çalıştırıldığı tespit edilmiştir.”

ARAÇ BAŞI 54 BİN TL

“Özel halk otobüslerine ilişkin hatların ihale suretiyle verildiği ancak 08.02.2016 tarih 2/76 sayılı meclis kararı ile Pamukova-Adapazarı arasında çalışmakta olan halk otobüslerine ilave edilen 5 araç için, araç başına 10 yıllık imtiyaz ücreti 54.000 TL olarak belirlenmiş ve ihale gerçekleştirilmeden şehir içi ulaşımın işlettirildiği görülmüştür” ifadeleri Sayıştay raporunda yer aldı. Raporda yer alan “3121 adet tahditli (S) servis aracı plakasının, ihale gerçekleştirilmeden ve kullanım süresi sınırsız bir şekilde kullanıcılarına verilmiştir” ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.

İHALE YOK, TAŞIMA DA TEKEL OLUŞTURULMUŞ

Toplu taşımaya ilişkin hakların belediyeye ait olduğu vurgulanan raporda, ihale yoluyla rekabete uygun, saydamlığı sağlayarak sürenin belirli olması gibi hususları da içerecek şekilde verilmesi kişilere verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. “Bu çerçevede toplu taşıma hizmetleri bakımından görevli ve yetkili olan Belediyenin, ihale yapmadan rekabetsiz bir şekilde toplu taşıma imtiyazına izin vermesi mümkün değildir” uyarısı da raporda yer aldı.