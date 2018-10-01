Berberoğlu yemin edip göreve başladı

CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) bugün açıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birlikte salona gelen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, iç tüzükte yer alan ‘Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler’ hükmü gereğince yemin etti. MİT TIR’ları davasında yargılanan Berberoğlu, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış cezanın infazı milletvekilliği sona erinceye kadar Yargıtay tarafından durdurulmuştu.