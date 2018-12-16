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Beylikdüzü’nde Yılmaz Özdil’e yoğun ilgi

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin imza gününe katılan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, son kitabı ‘Mustafa Kemal’i okurları için imzaladı. Özdil'in katıldığı imza gününe yoğun ilgi vardı.

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Beylikdüzü’nde Yılmaz Özdil’e yoğun ilgi
Kırmızı Kedi Yayınevi'nin imza gününe katılan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, son kitabı ‘Mustafa Kemal’i okurları için imzaladı. Özdil'in katıldığı imza gününe yoğun ilgi vardı.

Beylikdüzü’nde Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği imza gününe katılan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil okuyucularıyla buluştu. Rekorları altüst eden ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan kitabını imzalayan Özdil, kendisine yoğun ilgi gösteren okurlarıyla fotoğraflar çektirdi.

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yilmaz-ozdil-2Erken saatlerde Özdil’e kitabını imzalatmak isteyen okurları uzun kuyruklar oluşturdu. İmza gününe gelen çok sayıda okur “Mustafa Kemal” kitabını imzalatabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

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EKREM İMAMOĞLU’NDAN YILMAZ ÖZDİL’E ZİYARET

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da imza gününde Özdil’i ziyaret edenler arasındaydı.

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Son güncelleme: android-time 14:0016.12.2018
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